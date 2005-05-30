Художник 15-и лет, не боящийся экспериментировать :Р

Самоучка, 15 лет, но занимаюсь иллюстрацией давно, так что есть опыт работы в разных сферах и стилях.

Графический дизайнер и иллюстратор среднего уровня, создаю стилизированные работы, не реализм. Конечно, если очень постараться, то даже с реализмом смогу найти общий язык, но это не моё. Могу рисовать как с лайнартом, так и безлайн, и там и там был опыт. С трудом даются насыщенные деталями фоны и динамичные позы персонажей, однако я хорошо разбираюсь в теории цвета и без проблем могу сделать их сочетание гармоничным.

Предпочитаю рисовать людей и создавать разные образы, оригинальных персонажей. Участвовала в создании 2д игры, рисуя текстуры.

Был опыт анимации и пиксель арта, так что могу взяться за подобную работу. Буду рада сотрудничать %D.

Ранее занималась созданием мемов и мини-комиксов, могу придумывать сюжеты и названия. Генератор идей, так скажем)

Люблю придумывать новых персонажей и разные интересные имена, бывало даже такое, что люди обращались ко мне именно за этим.

Мой инстаграм с большей частью работ - @krafishot, однако я посчу туда всё подряд и не выкладываюсь на полную, так что весь свой потенциал даже я не знаю) Но постараюсь изо всех сил!