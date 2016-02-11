Необходимо писать статьи для блога, посвященного компьютерам, программному обеспечению и все что с этим может быть связано. Работа постоянная, на длительный срок. В первое время нужно будет писать по 30 ...
Описание для категорий и разделов
Требуются seo статьи с описанием категорий и разделов сайта обувного предприятия. Общий объем около 21000 знаков.
Интересует цена и пример работы.
Заявки фрилансеров
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