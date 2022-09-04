Требуется перевод презентации и одной страницы сайта на деловой английский. Презентация прикреплена, ссылка на сайт будет предоставлена в личном сообщении. Ожидается качественный и точный перевод.
Нужно составить описание продукта на английском языке для Амазон
Нужно составить описание продукта на английском языке для Амазон
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