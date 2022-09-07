Перевод презентации и 1й страницы сайта на английский

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Завершен9 заявок572 просмотра

Перевести презентацию и страницу сайта на английский (деловой английский)

Презентация прикреплена. 

Ссылка на сайт в личном сообщении (там одна страница текста).   

3 года назад
papko
32 года
10 лет в сервисе
Был
12 дней назад

Выбранный исполнитель

mariaarkhipova
Мария 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$15
2 дня
Escrow
Всё отлично
С заказчиком приятно работать: всегда на связи, ставит четкие задачи и вносит разумные правки.

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mariaarkhipova
Мария 
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