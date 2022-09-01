Нужно перевести текст с украинского на русский 623 страницы

$731
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Закрыт3 заявки450 просмотров

Нужно перевести с украинского на русский 623 страницы художественного текста, текст простой. Важно передать суть диалога нашим партнерам. Текст находится в WORD, нужно сделать перевод также в WORD, размер шрифта 16. Сроки до месяца. За работу 27.000 грн

предложения оставляйте по ссылке:

https://fl-work.com.ua/projects/texts/Nuzhno-perevesti-tekst-s-ukrainskogo-na-russkij-623-stranicy-7445

3 года назад
guest_16622878831809
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