Необходима проверка итальянского текста объемом 3250 символов на лексические и орфографические ошибки. Оплата возможна через Киви-кошелек или криптовалюту.
С английского на русский язык
Нужно перевести 67 страниц перевода с английского на русский (тематика: трансформатор тока)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы21 заявкаЗакрыт3 года назад
- $731
Требуется перевод 623 страниц художественного текста с украинского на русский. Важно передать суть диалогов. Текст в формате WORD, размер шрифта 16. Срок выполнения до месяца. Оплата 27.000 грн.Переводы3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо создать описание товара на английском языке для платформы Amazon. В качестве примера предоставлена ссылка на аналогичный товар. Описание должно быть привлекательным и соответствовать стандартам Amazon.Переводы32 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется составить описание продукта на английском языке для размещения на Амазон. Ориентируйтесь на аналогичный продукт для создания качественного текста, который привлечет покупателей и поможет выделить товар на платформе.Переводы64 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется перевод презентации и одной страницы сайта на деловой английский. Презентация прикреплена, ссылка на сайт будет предоставлена в личном сообщении. Ожидается качественный и точный перевод.Переводы1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо проверить перевод 30 слов с украинского на английский язык, посвященных рекомендациям по уходу за одеждой. Тематика включает лейбу внутри одежды.Переводы1 исполнительЗавершен3 года назад
- $20
Необходим звонок в службу поддержки eBay с переводчиком для решения вопроса повышения лимитов украинского аккаунта. Учитывайте политику eBay о работе с новыми аккаунтами в другой стране.Переводы15 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется перевод текста на тему футбола объемом 6500 символов без пробелов с русского на английский. Имеется важное требование к знанию футбольной терминологии и опыту в переводах на эту тему.Переводы13 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется специалист с опытом для рерайта и перевода текста сайта с русского на украинский язык. Предпочтение отдается кандидатам с опытом рерайта и знаниями английского или польского языков.Переводы71 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо расшифровать и перевести в текст 3 видео с испанского языка на русский. Общая продолжительность всех видео составляет 24 минуты. Ожидается, что конечный результат будет представлен в формате Google Doc с удобочитаемым текстом и ограниченным доступом.Переводы1 заявкаЗакрыт3 года назад