Требуется выполнить художественный перевод 20 текстов прозы объемом по 1000 знаков каждый на английский язык. Тексты предназначены для детской аудитории. Работа осуществляется по предоплате.
Перевести с китайского на русский программу управления
俄文:中文:小型饼皮机: 俄文:中文: 输入指示:带位置感应:面团感应:带左侧1:带右侧1:带左侧2:带右侧2: 输出指示:出面脉冲:拍扁:切面:输送: 电热:生产速度: 个/小时:输送速度:切面时长:定位时长:拍扁时长:面团克数:出面速度:接头延时: 总启:电热总开:启动:首页:功能域:电热:手动调试: 俄文:中文: 电热开关:启动:停止:密码:电热总开:启动: 首页:功能域:运行:手动调试: 俄文:中文: 出面:切面:输送:启动: 输入指示:带位置感应:面团感应:带左侧:带右侧: 拍扁:电热1:电热2:电热总启:启动: 首页:功能域:运行:工厂设置: 设定时间:现在时间: 年:月:日:时:分: 解除限时:密码:密码修改: 返回:功能域
Заявки фрилансеров
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