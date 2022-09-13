Перевод веб сайтов на русский или белорусский язык

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт22 заявки852 просмотра

Переведу сайт легкой или средней сложности. Вы должны дать ссылку на нужный сайт и через пару дней или недель(в зависимости от сложности) я пришлю файл с готовым переводом

3 года назад
ynw_nik1
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Анастасія
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Валерія
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дима
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алина
 
23 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Поліна
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Віталій
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Вадим
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Игорь
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Денис
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дима
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ангеліна
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Даша
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Владислав
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Олександра
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Вероніка
 
24 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Євсенія
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Іван
 
32 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
31 год
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
130 отзывов(-2)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Нужно перевести 4 текста на 7 языков

    Требуется перевод 4 текстов на 7 языков: немецкий, португальский, испанский, турецкий, итальянский, французский и польский. Оплата по факту или безналичный расчет.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Перевод текста на казахский язык

    $50

    Необходим перевод текста объемом 100 тыс. символов на казахский язык. Требуется качественное и точное выполнение работы. Опыт в переводах приветствуется.

    Переводынет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Усний прекладач у Білій Церкві

    Шукається усний перекладач на польську мову в Білій Церкві для короткої розмови з лікарем. Дата зустрічі узгоджується особисто. Вкажіть свою ставку.

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевести с русского на украинский язык

    Необходимо выполнить перевод текста с русского языка на украинский. Ожидается качественный и точный перевод, учитывающий нюансы обоих языков. Подходит для различных типов текстов.

    Переводы542 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод текста с японского на русский

    Требуется выполнить перевод нескольких объявлений с японского сайта продаж на русский язык. Тематика переводимых текстов связана с автомобилями. Ожидается качественный перевод с учетом специфики автомобильной отрасли.

    Переводы78 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевести с английского на русский

    Необходимо перевести 28-минутное видео с английского на русский язык в формате субтитров. Видео будет отправлено в формате AVI. Требуется точность и соблюдение временных кодов.

    Переводы142 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • С английского на русский язык

    Требуется перевод 67 страниц текста с английского на русский язык. Тематика перевода — трансформаторы тока. Необходима точность и понимание технической терминологии.

    Переводы166 заявок
    Закрыт
    3 года назад