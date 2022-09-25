Нужно перевести 4 текста на 7 языков

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Завершен29 заявок714 просмотров

Нужно перевести 4 текста на 7 языков: de pt es tr it fr pl

https://docs.google.com/document/d/1Qeyk0AqPYr2TmLKCiMRvmSWPxs4zsOYB1OIVdGYQ8SA/edit#heading=h.t98lfr130m9b

https://docs.google.com/document/d/18u5oe40nos8izHibre6nQV4PSg1MIFd8U51C0blVQ88/edit#heading=h.kb4dst38xy6m

https://docs.google.com/document/d/1zHClDytcG6EOAjhYBm-EbnAOI5afKN_ZCkcpBuCYwIM/edit#heading=h.7nssooby0155

https://docs.google.com/document/d/1_wfWzV6fLJD58XPbTAZVcofdIHcXjgoDZL2m8arn-7M/edit#heading=h.sbgocwvw568k

Оплата по факту или БС.

3 года назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
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18 дней назад

Выбранный исполнитель

AndNirkov
31 год
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2 месяца назад
3 года назад
$300
2 дня
все супер
Честный, порядочный, отзывчивый заказчик. Рад сотрудничеству

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