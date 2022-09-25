Необходим перевод текста объемом 100 тыс. символов на казахский язык. Требуется качественное и точное выполнение работы. Опыт в переводах приветствуется.
Нужно перевести 4 текста на 7 языков
Нужно перевести 4 текста на 7 языков: de pt es tr it fr pl
https://docs.google.com/document/d/1Qeyk0AqPYr2TmLKCiMRvmSWPxs4zsOYB1OIVdGYQ8SA/edit#heading=h.t98lfr130m9b
https://docs.google.com/document/d/18u5oe40nos8izHibre6nQV4PSg1MIFd8U51C0blVQ88/edit#heading=h.kb4dst38xy6m
https://docs.google.com/document/d/1zHClDytcG6EOAjhYBm-EbnAOI5afKN_ZCkcpBuCYwIM/edit#heading=h.7nssooby0155
https://docs.google.com/document/d/1_wfWzV6fLJD58XPbTAZVcofdIHcXjgoDZL2m8arn-7M/edit#heading=h.sbgocwvw568k
Оплата по факту или БС.
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