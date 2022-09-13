Сделать художественный перевод

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Закрыт48 заявок644 просмотра

Есть 20 текстов (проза) по 1000 знаков, которые необходимо перевести на Английский язык - художественный-литературный перевод. Тексты предназначены для детской аудитории.

Работаю по предоплате.

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artemy11
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