Предлагается перевод веб-сайтов на русский или белорусский язык. Заказчик предоставляет ссылку на сайт, а готовый перевод будет отправлен через несколько дней или недель в зависимости от сложности проекта. Подходит для сайтов легкой и средней сложности.
Сделать художественный перевод
Есть 20 текстов (проза) по 1000 знаков, которые необходимо перевести на Английский язык - художественный-литературный перевод. Тексты предназначены для детской аудитории.
Работаю по предоплате.
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