Перевод сайта на немецкий

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Завершен19 заявок463 просмотра

Проект не коммерческий. Оплата будет, но нам нужен бюджетный переводчик, возможно, студент. Нужен перевод сайта об острове Кипре, 121 страница, тексты разной тематики о жизни на острове.

3 года назад
guest_1663327985194
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

1337m912k
Марк 
21 год
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$150
15 дней
Escrow
Хороший перевод за хорошую цену, что для нас было не маловажно, так как проект не коммерческий. Спасибо
Мне было очень приятно поработать, и я узнал для себя много нового.

Заявки фрилансеров

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