Перевести на немецкий резюме

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Закрыт44 заявки743 просмотра

Есть резюме на русском языке с платформы hh.ru, его нужно перевести на немецкий по образцу резюме в Германии

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