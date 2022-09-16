Ищется бюджетный переводчик для перевода сайта об острове Кипр на латышский и литовский языки. Проект включает 121 страницу с текстами различной тематики о жизни на острове. Рассматриваются кандидаты, включая студентов.
Перевести на немецкий резюме
Есть резюме на русском языке с платформы hh.ru, его нужно перевести на немецкий по образцу резюме в Германии
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