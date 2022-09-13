Linguist24

Переводы, работа с документами.

Я окончила МГЛУ (Московский Государственный Лингвистический Университет) с английским и французским языками. В данный момент изучаю шведский.

Много работала в отелях и турагентствах, поэтому хорошо разбираюсь в текстах и документах этой тематики. Также могу переводить несложные экономические тексты. Имею опыт перевода технической документации (освещение).

Кроме того, работала преподавателем английского языка и готова браться за учебные (школьные и студенческие) запросы.