Профессиональные услуги переводчика

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 Статьи, тексты, веб-сайты и приложения (переводы внутри html, js, php, Wordpress, Tilda, WIX и д.р.), книги, документация (в том числе связанная с программированием), криптовалютная тематика, игры, мобильные приложения и компьютерные программы (gettext, .po и др.). Преобразование аудио и видео в текст с дальнейшим переводом. Перевод субтитров к видео.

 Английский, немецкий, русский.

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