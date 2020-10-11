valensia_f

Валентина valensia_f

 
34 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Разработка. Продажи
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$115
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • Верстка макетов фигмы на bootstrap5

    $75

    Требуется выполнить HTML-верстку макетов из Figma с использованием Bootstrap 5. Ожидается качественная адаптивная верстка, соответствующая современным стандартам. Ссылка на макеты будет предоставлена в личном сообщении.

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Удалить фон и откадрировать по стандарту

    Необходимо удалить фон и откадрировать фотографию по стандартам для документов. Размер 10х15 см, изображено 70% лица, белый фон, четкие контуры и отсутствие дефектов. Срок выполнения - до 2.11.2022, 10:00. Исполнители из РФ не принимаются.

    HTML
    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Перевод 10 статей с русского языка на английский

    Ищется фрилансер для перевода 10 статей с русского языка на английский. Средний объем каждой статьи составляет 4-5 тыс ЗБП. Пожалуйста, предоставьте стоимость, сроки выполнения и примеры ранее выполненных работ. Заявки от исполнителей из РФ не принимаются.

    Переводы88 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевести ~20 страниц сайта с русского на английский (без наполнения)

    Требуется перевод ~20 страниц сайта с русского на английский. Необходимо перевести тексты на страницах услуг, сохраняя их в файле. Возможность заполнения в админке приветствуется, но не обязательна. Примеры ранее выполненных работ будут полезны для оценки. Учитывайте, что перевод - первичен, а наполнение - вторично.

    Переводы30 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо ускорить время загрузки сайта на ModX

    Необходимо ускорить время загрузки сайта на ModX за счет оптимизации обработки скриптов JavaScript и конвертации изображений в формат WebP. Требуется изменить верстку шаблонов, заменив тег <img> на <picture>, чтобы подключить webp. Все изменения вносятся через GIT. Обязательно наличие опыта работы с ModX.

    GitJavaScriptMODXPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Доработать верстку

    Требуется доработка имеющейся HTML-верстки сайта согласно предоставленному техническому заданию. Исходники и доступы к сайту, а также макет в Figma будут предоставлены для выполнения задачи.

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка по макетам figma

    $240

    Необходимо сверстать макеты из Figma с использованием Bootstrap 4. Ожидается качественная HTML-верстка, соответствующая предоставленным макетам. Макеты будут доступны в личных сообщениях.

    BootstrapFigma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Ускорить загрузку сайтa и технически оптимизировать под seo

    Требуется ускорить загрузку и технически оптимизировать сайт на WordPress в соответствии с составленным ТЗ. В проект входит автогенерация мета тегов, тегов H1 и alt для изображений. Задача направлена на улучшение SEO-показателей и производительности сайтов.

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Адаптивная верстка макетов из Figma, bootstrap 5, css3

    Необходима адаптивная верстка макетов из Figma с использованием Bootstrap 5 и CSS3. Требуется чистый код без jQuery, кроссбраузерность. Желательно наличие исходников на less или scss для сборки через webpack. Исполнителю будет предоставлен доступ к Figma.

    BootstrapFigmajQuerySCSS
    HTML-верстка29 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать иконки для сайта и моб приложения в формате SVG по ТЗ

    Добрый день. Во вложении список иконок (с примерами визуализации где они будут использоваться), которые нужно разработать. Формат - SVG. Предпочтительный дедлайн - до конца этой недели или начало следующей. ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Копирование верстки

    Добрый день. Задача на оценку ниже. Текущий проект на вордпресс. Всвязи с планируемым переносом на другую платформу (опенкарт), нужно, в зависимости от ваших возможностей (или/или): 1 вар.: скопировать, почистить, оптимизировать верстку ...

    CSSHTMLJavaScriptOpencartWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Почистить код верстки по примеру в задании.

    Добрый день. Нужно очистить код от кусков типа: http://prntscr.com/uyfzuc. Переделать название классов и идентификаторов верстки и CSS стили сайта, убрать из них автосгенерированные "дописки", отделенные от основного названия __XXXXXX, например: ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Скопировать верстку сайта

    Добрый день. Нужно скопировать верстку сайта https://wheely.com/ru с 90% точностью (список страниц предоставлю по запросу). Нужен десктоп и моб версия. Технические параметры ...

    BootstrapjQuerySCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

Отзывы фрилансеров

katerinskaya
29 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
$75
10 баллов
2 года назад
Верстка макетов фигмы на bootstrap5
Figma
Прекрасный заказчик, понятное ТЗ, всегда на связи. Оплата вовремя. От души рекомендую. Была бы рада дальнейшему сотрудничеству.
Очень нравится работать с Ириной. Отличное качество верстки, скорость выполнения работ и обратной связи. Благодарю.
Ответный отзыв
Daryyaa01
22 года
4 года в сервисе
Была
год назад
$5
10 баллов
3 года назад
Удалить фон и откадрировать по стандарту
HTML
Заказчик супер! Всегда на связи, отлично объясняет поставленную задачу. Однозначно рекомендую к сотрудничеству))
Дарья- отличный исполнитель, рекомендую. Очень отзывчивая и вовлеченная. Спасибо за быстро и хорошо выполненное задание.
Ответный отзыв
ievgen_dev
29 лет
10 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$35
10 баллов
3 года назад
Необходимо ускорить время загрузки сайта на ModX
GitJavaScriptMODXPHP
Отличный заказчик, всегда на связи, своевременная оплата. Рекомендую!
Евгений, спасибо, вы - отличный специалист, и с вами комфортно работать.
Ответный отзыв
katerinskaya
29 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
4 года назад
Доработать верстку
Figma
Хороший проект. Моя зона ответственности была только правки. Постановка задач чёткая. Коммуникация была очень комфортная, с оплатой проблем не было. Буду рада дальнейшему сотрудничеству)
C Ириной было очень приятно работать! По верстке не было никаких замечаний, были выполнены все пожелания в установленный срок. Благодарю за выполненную работу :)
Ответный отзыв
aendnn
26 лет
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$240
10 баллов
4 года назад
Верстка по макетам figma
BootstrapFigma
Спасибо за очередной проект, было очень комфортно работать с вами и вашей командой. Буду рада дальнейшему сотрудничеству :)
Работсаем с Анной не первый раз. В совместной работе ценим качество предоставляемой верстки, скорость обратной связи и коммуникации. Спасибо. Будем возвращаться еще )
Ответный отзыв
Показать больше отзывов