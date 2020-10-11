valensia_f

Требуется выполнить HTML-верстку макетов из Figma с использованием Bootstrap 5. Ожидается качественная адаптивная верстка, соответствующая современным стандартам. Ссылка на макеты будет предоставлена в личном сообщении.
- $75HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо удалить фон и откадрировать фотографию по стандартам для документов. Размер 10х15 см, изображено 70% лица, белый фон, четкие контуры и отсутствие дефектов. Срок выполнения - до 2.11.2022, 10:00. Исполнители из РФ не принимаются.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен3 года назад
Ищется фрилансер для перевода 10 статей с русского языка на английский. Средний объем каждой статьи составляет 4-5 тыс ЗБП. Пожалуйста, предоставьте стоимость, сроки выполнения и примеры ранее выполненных работ. Заявки от исполнителей из РФ не принимаются.Переводы88 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется перевод ~20 страниц сайта с русского на английский. Необходимо перевести тексты на страницах услуг, сохраняя их в файле. Возможность заполнения в админке приветствуется, но не обязательна. Примеры ранее выполненных работ будут полезны для оценки. Учитывайте, что перевод - первичен, а наполнение - вторично.Переводы30 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка sitemap для сайта на October CMS. Укажите сроки и стоимость выполнения задачи. Сайт доступен по предоставленной ссылке, есть доступ к Git.Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо ускорить время загрузки сайта на ModX за счет оптимизации обработки скриптов JavaScript и конвертации изображений в формат WebP. Требуется изменить верстку шаблонов, заменив тег <img> на <picture>, чтобы подключить webp. Все изменения вносятся через GIT. Обязательно наличие опыта работы с ModX.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется доработка имеющейся HTML-верстки сайта согласно предоставленному техническому заданию. Исходники и доступы к сайту, а также макет в Figma будут предоставлены для выполнения задачи.Завершен4 года назад
- $240
Необходимо сверстать макеты из Figma с использованием Bootstrap 4. Ожидается качественная HTML-верстка, соответствующая предоставленным макетам. Макеты будут доступны в личных сообщениях.Завершен4 года назад
Требуется ускорить загрузку и технически оптимизировать сайт на WordPress в соответствии с составленным ТЗ. В проект входит автогенерация мета тегов, тегов H1 и alt для изображений. Задача направлена на улучшение SEO-показателей и производительности сайтов.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходима адаптивная верстка макетов из Figma с использованием Bootstrap 5 и CSS3. Требуется чистый код без jQuery, кроссбраузерность. Желательно наличие исходников на less или scss для сборки через webpack. Исполнителю будет предоставлен доступ к Figma.HTML-верстка29 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день. Во вложении список иконок (с примерами визуализации где они будут использоваться), которые нужно разработать. Формат - SVG. Предпочтительный дедлайн - до конца этой недели или начало следующей. ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день. Задача на оценку ниже. Текущий проект на вордпресс. Всвязи с планируемым переносом на другую платформу (опенкарт), нужно, в зависимости от ваших возможностей (или/или): 1 вар.: скопировать, почистить, оптимизировать верстку ...Завершен5 лет назад
Добрый день. Нужно очистить код от кусков типа: http://prntscr.com/uyfzuc. Переделать название классов и идентификаторов верстки и CSS стили сайта, убрать из них автосгенерированные "дописки", отделенные от основного названия __XXXXXX, например: ...Завершен5 лет назад
Добрый день. Нужно скопировать верстку сайта https://wheely.com/ru с 90% точностью (список страниц предоставлю по запросу). Нужен десктоп и моб версия. Технические параметры ...Завершен5 лет назад