valensia_f

Требуется перевод ~20 страниц сайта с русского на английский. Необходимо перевести тексты на страницах услуг, сохраняя их в файле. Возможность заполнения в админке приветствуется, но не обязательна. Примеры ранее выполненных работ будут полезны для оценки. Учитывайте, что перевод - первичен, а наполнение - вторично.