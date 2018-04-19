Копирайт в тематике мобильных операторов

На проект требуется несколько копирайтеров, планирую набрать 1-2 человека.

Около 10 статей на человека.

Тематика - Операторы мобильной связи

Предпочтения опытным людям, но рассматриваем и новичков. Если вы чувствуете что это ваше, не стесняйтесь оставляйте заявки, рассматриваем всех кандидатов.

Размер одной статьи 5-6k . Итого 50-60k на человека.

Оплата - 60 рублей за 1000 знаков.

Вам будет выдано четкое ТЗ по каждой статье.

Еще раз повторюсь я ищу людей готовых РАБОТАТЬ, все условия я создам

Жду ваших заявок. Обязательно указывайте (в идеале) skype или mail для связи.