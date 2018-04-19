Нужно делать контент по маркетингу, СРА, арбитражу трафика

Ищем человека, у которого есть: Понимание интернет-маркетинга. Понимание и опыт работы с рекламными инструментами Яндекс Директ, Гугл Эдвордс, Тагет ВК, ФБ. Понимание и опыт в создании сайтов, лендингов, установки яндекс метрики и работы с ней. Знания терминов интернет-маркетинга и основных показателей. Умение грамотно и понятно писать.

Желательно: Понимание и опыт работы с СРА-сетями и знания SEO.

Нужно будет: Писать обучающие и просто обозревательные статьи по трафику в СРА. Например по настройке какого-либо рекламного источника. Фишки, новости из мира интернет-маркетинга и т.п.

Если вы подходите не по всем параметрам, все равно пишите.