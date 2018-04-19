Несколько статей для сайта картин

КопирайтингЗакрыт7 заявок161 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

нужно написать несколько статей для сайта продажи картин   http://kumachenko.com/

1 первая статья - основная

2 несколько статей общего характера с экспертной точки зрения 

3 описание около ста товаров 

Обязательно в заявках указывайте стоимость и сроки за выполнение данного проекта.

Спасибо. Буду ждать Ваших заявок!

6 лет назад
vebAction
Олег 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Копирайтер, тема детские игрушки и обучение

    На постоянной основе требуется грамотный, ответственный копирайтер. Тематика детские игрушки и обучение.  Для наполнения сайта интернет-магазина статьями, описаниями товаров, сравнительными обзорами. Написание SEO текстов [u]не требуется[/u]. [b]Требования:[/b] [list=1][*]Свободное владение русским языком (грамотность, стилистическое единообразие). [*]Приветствуется педагогическое, филологическое или журналистское образование, ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Копирайт в тематике мобильных операторов

    На проект требуется несколько копирайтеров, планирую набрать 1-2 человека. Около 10 статей на человека. Тематика - Операторы мобильной связи Предпочтения опытным людям, но рассматриваем и новичков. Если вы чувствуете что это ваше, не стесняйтесь оставляйте заявки, рассматриваем всех ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно делать контент по маркетингу, СРА, арбитражу трафика

    Ищем человека, у которого есть: Понимание интернет-маркетинга. Понимание и опыт работы с рекламными инструментами Яндекс Директ, Гугл Эдвордс, Тагет ВК, ФБ. Понимание и опыт в создании сайтов, лендингов, установки яндекс метрики и работы с ней. ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Seo текст для категории

    Категория: [url=http://krepko-nn.ru/catalog/krepezhnye_izdeliya/nerzhaveyushchiy_krepezh_a1_a2_a4/]http://krepko-nn.ru/catalog/krepezhnye_izdeliya/nerzhaveyushchiy_krepezh_a1_a2_a4/[/url] Ключи:болт высокопрочный гост болт гост болт нержавеющий купить нержавеющий крепеж нержавеющий крепеж нержавеющий крепеж +в нижнем новгороде саморез нержавеющий Текст на 3500 символов, проверка уникальности на контентвач, соблюдение тошнотности и тм прч Время работу текста 2 часа. Можно быстрее. Если всё ок то ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Копирайтинг по теме: Грамотный фитнес без вреда для позвоночника

    Для проекта по Грамотному фитнесу ([url=fitspine.ru]fitspine.ru[/url][b])[/b] требуется написать качественные, грамотные по смыслу и SEO-оптимизированные статьи.  При написании статей надо обязательно придерживаться требований, которые находятся в приложенном файле.  Для каждой статьи будет выдано подробное ТЗ, под которое надо её ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Прописать падежи для 400 словосочетаний

    Есть 400+ словосочетаний, типа  Детская спортивная одежда Надо вписать в таблицу винительный и родительный падежи. детскую спортивную одежду (купить кого, что?) детской спортивной одежды (распродажа кого чего?)

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Написание отзыва на сайте отзовике

    Нужен человек, имеющий профиль на любых крупных отзовиках в рунете. Необходимо будет написать отзыв об интернет магазине китайских товаров хорошего качества, объем от 6000 до 10 000 знаков. Отзыв пишите вы, я предоставляю тз, ключи и фото. Указывайте ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • SMM менеджер / копирайтер

    Задание делится на 2 этапа: 1 этап подготовка -  необходимо подготовить 30 постов для инстаграмма о Таиланде с текстом (500-800 символов) и качественными картинками. 30 постов необходимо перенести в инстаграмный вид - есть общее описание ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Описания для страниц с детскими песнями

    Нужно написать 200-300 описаний к страницам с детскими песнями. Каждое описание 1000-1500 сбп, 100% уникальность согласно text.ru. Описания по типу как здесь - https://deti-online.com/pesni/kolybelnye/spjat-ustalye-igrushki/ Оплата $1/пост

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад