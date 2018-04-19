Требуется автор по мед.тематике

Необходимо написать SEO-текст для категории "Китайские мобильные телефоны" в соответствии с требованиями ТЗ (смотрите файл во вложении). В дальнейшем возможно сотрудничество на постоянной основе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется автор для написания 200 статей на мед.тематику по ТЗ.
Средний объем статьи 8 тыс. символов. Оплата за первые тексты сразу.
Работа через систему управления текстами.
Оплата 40 руб./1000 зн.
Желателен опыт написания статей по медицине.
К заявке просьба прикрепить 1-2 работы по теме.
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