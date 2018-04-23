Копирайт текстов на тему пластиковые окна

КопирайтингЗавершен2 заявки208 просмотров
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Нужен копирайт текстов с ключами на тему пластиковых окон. Объем 10 тыс. зн. Уникальность 98% по etxt.ru

Темы и ключи в приложении.

6 лет назад
sashape_work
Пенской 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Kondak
Денис 
28 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$17
3 дня
Спасибо Денису за тексты. Уже не в первый раз с ним сотрудничаю. Все в срок, выполнил всё по ТЗ. И цены у него приемлемые.
Было приятно сотрудничать, Александр предоставил четкое ТЗ, всегда был на связи и быстро оплатил работу.
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