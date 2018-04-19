Написать уникальный текст с ключевыми запросами по автотематике

КопирайтингЗакрыт8 заявок232 просмотра
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- Необходимо написать уникальные описания для 27 разделов категорий продукции интернет-магазина (2000 знаков каждый текст)

- Темы, по которым нужно написать тексты:

автомобильная акустика

эстрадная акустика

рефкомплекты

усилители

виброизоляция

магнитолы 

и др.

- Содержание каждого текста: Что это, для чего эта категория продукции. Вы можете купить это в Алматы. 

- Ключевой запрос должен быть использован в объеме 5%.

ИТОГО:

Написать 27 текстов по 2000 знаков, содержащие ключевой запрос в заголовке и в тексте. 

6 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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