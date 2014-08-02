Требуется верстальщик и программист в одном лице для создания простого одностраничника. С опытом верстки продающих страниц от 1 года. В отклике указывайте: 1. Стоимость Вашей работы. 2. Реальные сроки исполнения.
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- HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Дизайн одностраничника. С опытом дизайна продающих страниц от 1 года. Желательны работы в области строительства и СРО. В отклике указывайте: 1. Стоимость Вашей работы. 2. Реальные сроки выполнения.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Дизайн одностраничника. С опытом дизайна продающих страниц от 1 года. В портфолио должны быть работы в области СРО. В отклике указывайте: 1. Стоимость Вашей работы. 2. Реальные сроки выполнения.Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт9 лет назад
- $53
Ищу верстальщика и программиста в одном лице для создания простого одностраничника. С опытом верстки продающих страниц от 1 года. Срок до 5 дней. За хорошую работу в срок премия.Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$35
10 баллов
9 лет назад
Отличный заказчик Задачу поставил грамотно, все требования расписал. И общаться с ним приятно Рекомендую всем!
Ответный отзыв
Я сразу почувствовал, что Максим свою работу знает на высоком уровне. Не пришлось долго объяснять что почем. Взял макет и сделал в срок. Работой остался доволен обязательно обращусь еще!
$70
10 баллов
9 лет назад
Если и есть где то идеальный заказчик, то ето Филюс. Четкое задание, быстрое утверждение, моментальная оплата. Мне было очень приятно работать с заказчиком. Надеюсь на продолжение сотрудничества!
Ответный отзыв
Сделал все в срок по моему мокапу. Замечаний нет. Порядочный исполнитель, рекомендую!