Filus

Филюс Filus

 
50 летРоссия/Уфа
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Верстка одностраничника.

    Требуется верстальщик и программист в одном лице для создания простого одностраничника. С опытом верстки продающих страниц от 1 года. В отклике указывайте: 1. Стоимость Вашей работы. 2. Реальные сроки исполнения.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн одностраничного сайта.

    Дизайн одностраничника. С опытом дизайна продающих страниц от 1 года. Желательны работы в области строительства и СРО. В отклике указывайте: 1. Стоимость Вашей работы. 2. Реальные сроки выполнения.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн одностраничника.

    Дизайн одностраничника. С опытом дизайна продающих страниц от 1 года. В портфолио должны быть работы в области СРО. В отклике указывайте: 1. Стоимость Вашей работы. 2. Реальные сроки выполнения.

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка сайта.

    $53

    Ищу верстальщика и программиста в одном лице для создания простого одностраничника. С опытом верстки продающих страниц от 1 года. Срок до 5 дней. За хорошую работу в срок премия.

    Верстка сайта
    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
babasik
Максим 
31 годБеларусь
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$35
10 баллов
9 лет назад
Верстка одностраничника.
Отличный заказчик Задачу поставил грамотно, все требования расписал. И общаться с ним приятно Рекомендую всем!
Я сразу почувствовал, что Максим свою работу знает на высоком уровне. Не пришлось долго объяснять что почем. Взял макет и сделал в срок. Работой остался доволен обязательно обращусь еще!
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Nemec_Vitaliy
Виталий 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$70
10 баллов
9 лет назад
Дизайн одностраничного сайта.
Если и есть где то идеальный заказчик, то ето Филюс. Четкое задание, быстрое утверждение, моментальная оплата. Мне было очень приятно работать с заказчиком. Надеюсь на продолжение сотрудничества!
Сделал все в срок по моему мокапу. Замечаний нет. Порядочный исполнитель, рекомендую!
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