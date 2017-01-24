Требуется специалист по переноске сайта на OpenCart

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт3 заявки137 просмотров

Требуется администратор чтобы перенести сайт с БД, 3-6 поддоменов, замена доменого имени.

работа с сертификатами или через SSH

нужно найти и прописать доступы к mysql в файлах.

MySQLOpencart
8 лет назад
kames
Вали 
42 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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