Аудит проблем и настройка веб-сервера Linux Debian 7.0 x86_64

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Завершен4 заявки201 просмотр

Необходимы аудит проблем и настройка веб-сервера ОС Linux Debian 7.0 x86_64. Причина обращения: Увеличился ответ сервера 1,5-2 сек, долго загружаются сайты 3-5 сек.

После подключения SSL, при остановке и запуске сервера, либо после восстановления, сервер начинает работать только после ввода ряда команд (появилось после подключения SSL)

Особое беспокойство вызывает сайт https://capmex.ru на Joomla 3.6.2, очень долгое ожидание ответа сервера.

Вот скрины скорости работы этого сайта: https://yadi.sk/i/gMGd661X3ANsZu  https://yadi.sk/i/Tvw7yHVC3ANsgp

ОС Linux Debian 7.0 x86_64  Оперативная память - 8192 МБ Дисковое пространство - 150 ГБ Ограничение ввода-вывода диска - 20 Мб/с Тактовая частота процессора - 2000 МГц Количество ядер процессора - 4 Выделенный IP-адрес - 9

nginx + php-fpm + MySQL. На одном IP адресе подключен SSL сертификат.

Всего на сервере работают 13 доменов. Сайты на сервере в основном Joomla. Суммарный трафик посещаемости по всем ресурсам на сервере в сутки не превышает 1000.

DebianJoomlaLinuxMySQLNginxPHP
8 лет назад
dimarodin
Дмитрий 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

synergix
Руслан 
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$40
1 день
Работа выполнена на отлично!
Весьма рекомендую! Очень грамотный заказчик. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

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synergix
Руслан 
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад