Организация бэкапа папок сервера на С14 (online.net)

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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Требуется простая вещь: с помощью SCP по крону архивировать выбранные папки с моего сервера на мое хранилище на С14 (online.net).

Подробно о хранилище тут: https://documentation.online.net/en/c14/start

8 лет назад
faulton
Антон 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров