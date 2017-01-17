Перенос сайта с хостинга на хостинг

Добрый день.

Задача перенести сайт сервера на виртуальный хостинг.

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К серверу есть только доступ FTP. Как организован доступ к БД мне не известно, нужно будет смотреть через файл конфиг.

БД на PostgreSQL

Сайт на php с вставками на Perl.

По возможности можно порекомендовать на какой хостинг перенести это чудо)) что бы все работало корректно.