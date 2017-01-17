Добрый день! помогите разобраться, сайт http://www.coworkingclub.ru меняю информацию в index.html( адрес, телефон и тд), на странице сначала появляется новая, потом обратно старая... Смотрел код ctrl+u там все новое. Вообщем ТЗ - разобраться с этим
Перенос сайта с хостинга на хостинг
Добрый день.
Задача перенести сайт сервера на виртуальный хостинг.
!
К серверу есть только доступ FTP. Как организован доступ к БД мне не известно, нужно будет смотреть через файл конфиг.
БД на PostgreSQL
Сайт на php с вставками на Perl.
По возможности можно порекомендовать на какой хостинг перенести это чудо)) что бы все работало корректно.
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