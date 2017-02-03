Исправить попадание с почтового сервера на gmail,mail.ru,yahoo в спам

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен6 заявок169 просмотров

По непонятным причинам письма идут в спам. Домена в черных списках нет, ошибок не выдает.

dai1y.com доменное имя

Критерий успешность нормальное попадание писем в gmail,outlook, mail.ru, yahoo, та и другие так же важны.

бюджет готов обсудить

8 лет назад
kozhanoff
Алексей 
33 года
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

synergix
Руслан 
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$30
1 день
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Рекомендую Алексея как очень добропорядочного заказчика. Работать с ним очень приятно и легко. Всегда на связи, оплатил сразу же после завершения работ. Весьма и весьма доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

synergix
Руслан 
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад