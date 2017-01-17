Установка ispconfig.org на VPS сервер с Ubuntu 16.04 x86-64

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Я арендовал VPS сервер без системы управления. Хочу установить систему управления http://ispconfig.org . Только для тех, кто понимает, о чем речь.  Вот одна из инструкций https://linux-notes.org/ustanovka-ispconfig-na-debian-ubuntu-mint/

DebianLinuxUbuntu
8 лет назад
osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

sanglyb
37 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Четкая и быстрая работа. Я доволен! Рекомендую. Думаю, еще не раз обращусь к Александру по администрации сервера.
Все отлично, приятный в общении заказчик, быстрая оплата работы. Рекомендую!!!

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sanglyb
37 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад