Здравствуйте магазин на движке Simpla CMS. Возникли проблемы И требуется(так думаем) -оптимизация настроек MySQL сервера (их можно сказать нет вообще, если не считать дефолт настройки) -в части скриптов не закрываются ненужные MySQL соединения, ...
Установка ispconfig.org на VPS сервер с Ubuntu 16.04 x86-64
Я арендовал VPS сервер без системы управления. Хочу установить систему управления http://ispconfig.org . Только для тех, кто понимает, о чем речь. Вот одна из инструкций https://linux-notes.org/ustanovka-ispconfig-na-debian-ubuntu-mint/
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