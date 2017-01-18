Сервер упал, нужна срочная помощь.

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен1 заявка190 просмотров

Сервер лежит. Не получаеться преезапустить mysql и apache. Сервер выделенный.

ApacheMySQL
8 лет назад
CeR6eR
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

synergix
Руслан 
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$20
1 день
Человек справился с поставленной задачей. Сервер поднял, даже сделал больше чем просил. Спасибо. Рекомендую.
Очень доволен сотрудничеством. Весьма рекомендую.

Заявки фрилансеров

synergix
Руслан 
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад