На новом сервере, нужно развернуть связку: Redmine + Gogs(Git) + OpenLDAP и все это "подружить" Redmine: редмайн нужно будет перенести с моего существующего дроплета на DigitalOcean, после переноса его нужно будет проапгрейдить до последней версии. Соответственно, должны быть установлены Ruby и Rails

Gogs: по установке его есть различная документация, и как разные источники гласят, его установка не должна быть трудоемкой. https://gogs.io/docs/installation https://www.8host.com/blog/ustanovka-gogs-v-ubuntu-14-04/ https://habrahabr.ru/company/selectel/blog/305422/ Прежде, чем будет установлен Gogs, на сервере должне быть установлен Git.

OpenLDAP: нужен для того, чтобы пользователи использовали единую учетную запись для доступа как в Redmine так и в Gogs. тут есть немного документации о том, как можно настраивать OpenLDAP https://habrahabr.ru/post/274187/, в интернете есть еще статьи. если нужно, я сброшу. Таким образом, Redmine + Gogs + OpenLDAP должны сдружиться.

Redmine + Git Integration: так же, нужно будет реализовать интеграцию Redmine c репозиториями Git, чтобы в редмайне в задачи подтягивалась история коммитов по задачам и пользователям. Как это можно сделать, можно почитать тут:

http://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/HowTo_configure_Redmine_for_advanced_git_integration

http://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/HowTo_Easily_integrate_a_(SSH_secured)_GIT_repository_into_redmine В конечном счете, на сервере получится среда из приятно-работающих друг с другом приложений.

Поддомены, по которым должны быть доступны установленные приложения:

Redmine: workflow.oursite.com

Git (имеется ввиду репозиторий): git.oursite.com

Gogs: gogs.oursite.com

Я не уверен, что для гита и Gogs нужны разные под-домены, если достаточно одного, тогда пусть это будет git.oursite.com, если нужно два - тогда так как описал выше. Если нужны еще какие-то под-домены, например для администрирования LDAP учетных записей (я просто ранее не работал с ними) - скажите мне, я создам и направлю на сервер.

Если у вас есть рекомпндации по процессу, как сделать все лучше, буду рад их услышать и рассмотреть.

Пожалуйста, пишите только те, кто уверены, что смогут реализовать задачу. Свое предложение начните с фразы "Я знаю как это сделать", тогда я пойму, что вы прочитали задачу до конца.

С уважением

Илья