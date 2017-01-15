Установить lamp + wordpress на linux

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт5 заявок279 просмотров

Нужно установить

- apache

- mysql

- php

- wordpress

Все последних версий и дать доступ к админке wp.

Система: Centos7, No gui, root, VPS

Срок 1 ч.

ApacheLinuxMySQLPHPWordPress
8 лет назад
jack31
42 года
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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