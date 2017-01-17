Проблема с сайтом

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  1. Биржа фриланса
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Закрытнет заявок160 просмотров

Добрый день!

помогите разобраться, сайт http://www.coworkingclub.ru меняю информацию в index.html( адрес, телефон и тд), на странице сначала появляется новая, потом обратно старая... Смотрел код ctrl+u там все новое.

Вообщем ТЗ - разобраться с этим

8 лет назад
torin7r
Антон 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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