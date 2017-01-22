Добрый день. Задача перенести сайт сервера на виртуальный хостинг. ! К серверу есть только доступ FTP. Как организован доступ к БД мне не известно, нужно будет смотреть через файл конфиг. ...
Перенос сайта на другой хостинг
Сайт на хостинге 1Gb.ru. Необходимо перенести домен и сайт на хостинг https://fastvps.ru/vps#/winvps
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