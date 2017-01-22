Перенос сайта на другой хостинг

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен5 заявок216 просмотров

Сайт на хостинге 1Gb.ru. Необходимо перенести домен и сайт на хостинг https://fastvps.ru/vps#/winvps

8 лет назад
Kreml
49 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

infoits2014
Виктор 
44 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Работа сделана качественно несмотря на возникшие трудности. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Грамотный заказчик с которым приятно работать. Рекомендую как порядочного работодателя. Спасибо за сотрудничество. Всего наилучшего!

Заявки фрилансеров

infoits2014
Виктор 
44 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад