Установить PhantomJS и CasperJS, перенести простой скрипт

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрытнет заявок177 просмотров

Привет.

Есть сервер, где стоит Фантом и Каспер. Там работал парсер на bash, довольно простой. Нужно установить и поставить настройки на новом сервере, как у старого и перенести скрипт. Работы минут на 30-40.

Пишите сразу свои контакты, пожалуйста, и опыт.

8 лет назад
mcjanik
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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