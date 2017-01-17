Установить PhantomJS и CasperJS, перенести простой скрипт

Привет.

Есть сервер, где стоит Фантом и Каспер. Там работал парсер на bash, довольно простой. Нужно установить и поставить настройки на новом сервере, как у старого и перенести скрипт. Работы минут на 30-40.

Пишите сразу свои контакты, пожалуйста, и опыт.