Настройка Ubuntu на Linux vps

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт10 заявок179 просмотров

Есть VPS на Ubuntu (linux), система чистая.

Требуется настроить Ubuntu так, чтоб был графический интерфейс с рабочим столом.

После настройки, написать  краткий мануал, какие команды Вы использовали для настройки впс

LinuxUbuntu
8 лет назад
guest_14850346553764
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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