Добрый день. Задача перенести сайт сервера на виртуальный хостинг. ! К серверу есть только доступ FTP. Как организован доступ к БД мне не известно, нужно будет смотреть через файл конфиг. ...
Перенести сайта PHP с одного хостинга на другой.
Необходимоперенести сайт PHP с хостинга Rusonyx на FirstVDS сохранивполную работоспособность. Вначале нужно перенести на тестовый домен, после
тестирования уже переключить на основной.
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