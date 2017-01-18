Перенести сайта PHP с одного хостинга на другой.

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт13 заявок148 просмотров

Необходимоперенести сайт PHP с хостинга Rusonyx на FirstVDS сохранивполную работоспособность. Вначале нужно перенести на тестовый домен, после

тестирования уже переключить на основной.

PHP
8 лет назад
magnam
48 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров