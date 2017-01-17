Raspberry PI: помощь в настройке

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Закрыт2 заявки181 просмотр

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Необходима помощь в настройке Raspberry 3 (базового характера).

Просьба указывать предполагаемую стоимость работ: бюджет ограничен, а работа не представляет из себя никакой сложности для человека, вооруженного базовыми знаниями, поэтому предпочтение будет отдаваться наиболее финансово привлекательным предложениям.

8 лет назад
BardP
Павел 
33 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

synergix
Руслан 
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

synergix
Руслан 
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад