Настройка VDS Centos 7

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен2 заявки154 просмотра

Добрый день.

Необходимо полностью, с нуля, настроить VDS на Centos 7 на максимальную производительность и отказоустойчивость +безопасность.

Необходимая конфигурация для сайта

nginx + apache 2.4 + php 5.5 + mysql + phpmyadmin 4.6

От вас все необходимые консультации.

 Дальнейшее сотрудничество по решению проблем с сервером.

Цены предлагайте. Связь - skype

Оплата по факту выполненных работ.

ApacheCentOSMySQLNginxPHP
8 лет назад
Grosso2020
Алексей 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад
$25
1 день
Отлично выполненная работа. Претензий никаких. Рекомендую.
Хороший заказчик, профессионал. Мгновенная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад
#1
Системное администрирование