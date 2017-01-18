Добрый день. Задача перенести сайт сервера на виртуальный хостинг. ! К серверу есть только доступ FTP. Как организован доступ к БД мне не известно, нужно будет смотреть через файл конфиг. ...
Настройка Nginx rtmp module на HLS вещание
Добрый день, нужно настроить Nginx rtmp module на HLS вещание.
Беру поток со стримера в udp завожу его в RTMP модуль -vcodec
copy -f flv -ar 44100 -ac 2 пережимаю через FFmpeg, на выходе получаю RTMP поток.
Но хочу чтобы трансляция отдавалась чантами HLS .
Вот по типу такого гайда Тык .
Дам доступ к ssh .
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