Настройка Nginx rtmp module на HLS вещание

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Добрый день, нужно настроить Nginx rtmp module  на HLS вещание.

Беру поток со стримера в udp завожу его в RTMP модуль -vcodec 

copy -f flv -ar 44100 -ac 2 пережимаю через FFmpeg, на выходе получаю RTMP поток.

Но хочу чтобы трансляция отдавалась чантами HLS .

Вот по типу такого гайда Тык .

Дам доступ к ssh .

Nginx
8 лет назад
ShevaWTF
33 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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