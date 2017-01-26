Добрый день. Задача перенести сайт сервера на виртуальный хостинг. ! К серверу есть только доступ FTP. Как организован доступ к БД мне не известно, нужно будет смотреть через файл конфиг. ...
Нужно найти 10-15 групп в ВК, ФБ, сайты авиабилетной тематики
Надо найти сайты подобрные vandrouki и группы подобные https://vk.com/vandroukiru, где выкладывается информация о акциях, скидках и т.д на авиабилеты и туры.
Оплата за группу или сайт.
100 руб. / сайт или группу.
Группы и сайты должны быть активными, пополняемыми не менее 4 раз за день.
Выбранный исполнитель
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