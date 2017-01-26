Нужно найти 10-15 групп в ВК, ФБ, сайты авиабилетной тематики

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен7 заявок220 просмотров

Надо найти сайты подобрные vandrouki и группы подобные https://vk.com/vandroukiru, где выкладывается информация о акциях, скидках и т.д на авиабилеты и туры.

Оплата за группу или сайт. 

100 руб. / сайт или группу.

Группы и сайты должны быть активными, пополняемыми не менее 4 раз за день.

8 лет назад
drop18
Кирилл 
44 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vivos_pro
Виталий 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$17
1 день
Сделано до договоренности. Выслано до оплаты. Работа выполнена нормально!
Хороший заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

vivos_pro
Виталий 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад