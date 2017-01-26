Нужно найти 10-15 групп в ВК, ФБ, сайты авиабилетной тематики

Надо найти сайты подобрные vandrouki и группы подобные https://vk.com/vandroukiru, где выкладывается информация о акциях, скидках и т.д на авиабилеты и туры.

Оплата за группу или сайт.

100 руб. / сайт или группу.

Группы и сайты должны быть активными, пополняемыми не менее 4 раз за день.