Удалить вирусы на сервере, закрыть дыры

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт12 заявок166 просмотров

На сервере в корне всех сайтов загружены файлы с вирусами, в сайты внедрены постронние коды. Необходимо почистить сервер от вирусов, определить где уязвимость и закрыть дыру.

8 лет назад
mozgnsk
Глеб 
57 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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