Устранить проблему в работе калькулятора. Сайт на Битрикс.

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Закрыт1 заявка128 просмотров

На сайте l-ds.ru в разделе http://www.l-ds.ru/catalog-proektov/doma-iz-brusa/doma/ на всех проектах происходит "подвисание"

при загрузке.  Также роботы видят 404 ошибку. Необходимо устранить.

8 лет назад
lesdstroy
56 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров