Выявление причины ошибок на сервере и их решение

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт9 заявок146 просмотров

Здравствуйте.

Суть проблемы такова.

У меня небольшой хостинг, клоудлинукс + ISP manager 5

Три дня назад стали сильно тормозить два сайта одного юзера, причин не удалось выявить. Взлома нет, и вирусов тоже.

Часть сайтов стала выдавать такие ошибки, см скиншот http://prntscr.com/dyzyxg а часть работает норм как часы.

8 лет назад
oshik
Ирина 
42 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

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