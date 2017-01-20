Выявление причины ошибок на сервере и их решение

Здравствуйте.

Суть проблемы такова.

У меня небольшой хостинг, клоудлинукс + ISP manager 5

Три дня назад стали сильно тормозить два сайта одного юзера, причин не удалось выявить. Взлома нет, и вирусов тоже.

Часть сайтов стала выдавать такие ошибки, см скиншот http://prntscr.com/dyzyxg а часть работает норм как часы.