Сервер MineCraft PE

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка131 просмотр

Купили хостинг игрового сервера на myarena для minecraft PE

Сервер установлен, но я так понимаю что он пустой, в плане настроек.

В данный момент нужно установить и настроить плагин авторизации + небольшая консультация.

Обязательно - общение в скайпе голосом.

Жду предложение по оплате и ваш скайп. Только с опытом.

8 лет назад
jsolutions
Вера 
44 года
9 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров