Сервер MineCraft PE

Купили хостинг игрового сервера на myarena для minecraft PE

Сервер установлен, но я так понимаю что он пустой, в плане настроек.

В данный момент нужно установить и настроить плагин авторизации + небольшая консультация.

Обязательно - общение в скайпе голосом.

Жду предложение по оплате и ваш скайп. Только с опытом.