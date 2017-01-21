На сервере в корне всех сайтов загружены файлы с вирусами, в сайты внедрены постронние коды. Необходимо почистить сервер от вирусов, определить где уязвимость и закрыть дыру.
Сервер MineCraft PE
Купили хостинг игрового сервера на myarena для minecraft PE
Сервер установлен, но я так понимаю что он пустой, в плане настроек.
В данный момент нужно установить и настроить плагин авторизации + небольшая консультация.
Обязательно - общение в скайпе голосом.
Жду предложение по оплате и ваш скайп. Только с опытом.
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