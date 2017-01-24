Требуется консультация

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт4 заявки156 просмотров

Приветствую. Нужна консультация специалиста системного администратора Unix (Debian, CentOS). Apach, Nginx, PHP+MySQL, По настройки и поддержки высокопроизводительного сервера, Консультация по поддержка внутренних пользователей (разработчиков проекта). Оставляйте свой скайп. Спасибо что уделили время

CentOSDebianMySQLNginxPHP
8 лет назад
strela88
Олег 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров