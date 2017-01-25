Поставить на сервере https для сайта

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Завершен4 заявки190 просмотров

1) Необходимо поставить https на сервере;

2) Сделать корректную переадресацию с http на https;

8 лет назад
deardeer
Андрей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
31 минуту назад
8 лет назад
$25
1 день
Сергей прекрасно справился с заданием, пошел на встречу по многим вопросам и помог советами. Выражаю ему свою глубочаюшую благодарность, спасибо!
Все отлично, Андрей постоянно на связи, проверка и оплата моментально! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
31 минуту назад
8 лет назад