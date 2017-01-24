Win7 под virtualbox

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  2. Системное администрирование
Закрыт11 заявок163 просмотра

Дано - сервер на centos.

Нужно на нем установить windows под virtualbox, куда выделить определенное кол-во оперативки и жесткого диска.

Хочу узнать примерные цены на эту работу.

Подробности - позже в личку.

CentOS
8 лет назад
olmaster
34 года
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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