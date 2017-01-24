Настройка сквозной аналитики

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка100 просмотров

Нужно настроить автоматический импорт в Google Analytics данные о показах, кликах, расходах из рекламных кампаний, а так же настраиваем связку с CRM чтобы рассчитывать ROI и повышать их эффективность в режиме реального времени.

Настройка всех необходимых целей

Настройка всех необходимых представлений

Выбор/Настройка Calltracking

Интеграция данных с CRM

8 лет назад
mrViktor
Виктор 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров