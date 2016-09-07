Ищу исполнителя на наполнение интернет-магазина – описание товаров + сео (мета-теги). Товаров не много – всего 205 Уже добавлены с картинками на сайт. Интересует грамотное и красивое описание(не большое) ...
- Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать заглушку для магазина. Не включить режим разработки, а сделать заглушку соответствующую требованиям... Не отрисовку на разных языках... СТРАНИЦА ЗАГЛУШКИ РАБОТАЮЩАЯ НА САЙТЕ и срабатывающая при ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Требуется выполнить расширение функционала магазина: Адрес: http://fashingreatness.ru/store Сейчас на сайте категории носят названия бренд 1, бренд 2 и тд... но это категории... Будут другие названия или эти удалены.. т.е. категории ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $45
Требуется выполнить расширение функционала магазина: Адрес: http://fashingreatness.ru/store Сейчас на сайте категории носят названия бренд 1, бренд 2 и тд... но это категории... Будут другие названия или эти удалены.. т.е. категории ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Ищу программиста знающего и владеющего Yii. Нужно довести проект до логического завершения. Требования: - знание и владение Yii - SVN - умение работать в ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад