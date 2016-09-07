Kololobo

Александр Степанов Kololobo

 
44 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Наполнение магазина тканей

    Ищу исполнителя на наполнение интернет-магазина – описание товаров + сео (мета-теги). Товаров не много – всего 205 Уже добавлены с картинками на сайт. Интересует грамотное и красивое описание(не большое) ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Заглушка для Prestashop

    Нужно сделать заглушку для магазина. Не включить режим разработки, а сделать заглушку соответствующую требованиям... Не отрисовку на разных языках... СТРАНИЦА ЗАГЛУШКИ РАБОТАЮЩАЯ НА САЙТЕ и срабатывающая при ...

    PrestaShop
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Расширение функционала Prastashop

    Требуется выполнить расширение функционала магазина: Адрес: http://fashingreatness.ru/store Сейчас на сайте категории носят названия бренд 1, бренд 2 и тд... но это категории... Будут другие названия или эти удалены.. т.е. категории ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка функционала Prestashop

    $45

    Требуется выполнить расширение функционала магазина: Адрес: http://fashingreatness.ru/store Сейчас на сайте категории носят названия бренд 1, бренд 2 и тд... но это категории... Будут другие названия или эти удалены.. т.е. категории ...

    PrestaShop
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад