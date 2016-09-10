Подключить систему оплаты на Wordpress

Требуется выполнить расширение функционала магазина: Адрес: [url=http://fashingreatness.ru/store]http://fashingreatness.ru/store[/url] Сейчас на сайте категории носят названия бренд 1, бренд 2 и тд... но это категории... Будут другие названия или эти удалены.. т.е. категории мы понимаем как категории... Бренды должны отображать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Необходимо подключить систему оплаты ( epay.kkb.kz/ ) на сайт.
CMS Wordpress.
Документация: testpay.kkb.kz/doc/htm/
На сайте 2 товара – 2 цены, никаких параметров и т.п.
Все данные "на руках", сертификаты, доступы.
Пользователь осуществляет поиск через форму на главной странице, далее на странице поиска выбирает нужные данные галочкой и оплачивает.
Спасибо!
- Похожие заказы
- $45Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Для сайта нужно сделать мини игру без использования флэша. Игра должна работать не только в основных браузерах, но и в мобильных. Принцип простой, есть лабиринт в котором разбросаны запчасти, надо их все найти на ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется внести серию правок в опенкарт. оплата почасовая. пока требуется пул работ на 20 часов. предварительно дам список задач, чтобы вы оценили.400 руб в час.только с опытом на опенкарте. учится и изучать опенакрт на моем ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется подключить и настроить Sape на Oxyclassifieds, доска объявлений. Оплата кредиткой.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Сущствует приложение написанное на PHP Yii Framework которое на данные момент выполняет следующие функции: 1. Логиниться в амоСРМ 2. Загружает подготовленный JSON файл который выполняет определенные действия в CRM и возвращает результат 3. Осуществляет импорт данных из csv ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $30
Надо изменить корзину, добавить баннер с предложением перезвонить, и исправить несколько ошибок. Корзина по типу этого сайта http://supergreen.ru/ . 3 этапа(корзина,доставка и оплата,подтверждение) , предложение добавить товара до бесплатной доставки, заказ без регистрации(ФИО,телефон,email) и т.д. + кроме корзины добавить ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $230
нужно влиться в проект сейчас и сделать задачи по нему. Расширение для браузера на jsВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Есть регулярка, которая заменяет в тексте: [code]$str = preg_replace('//Uim', "\" />", $str);[/code] Но она вырезает лишнее в некоторых случаях, например: [code] [/code] Нужно подправить регулярку. Дать ей понять, что нельзя вырезать кусок текста, если внутри встечается закрытие тега ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $30
Техническое задание вы можете посмотреть по данной ссылке [url=https://yadi.sk/i/dk-VECGausEqt]yadi.sk/i/dk-VECGausEqt[/url] Срок 3-4 дня Бюджет 1500 т. рублей оставлять свои профили вкВеб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужно из тела страницы html удалить все что находится внутри тега ... оставив не тронутым каркас. Простая регулярка не подойдет, так как внутри ... окажутся другие ... то простая регулярка обрежет от ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад